Ex-presidente francês Nicolas Sarkozy viaja à Rússia para final da Copa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy estará na torcida pela seleção de seu país na final da Copa do Mundo. Segundo o jornal Le Parisien, ele viajou à Moscou para acompanhar a partida contra a Croácia, no Estádio Lujniki, neste domingo (15).

O ex-chefe de Estado da França já havia marcado presença na cerimônia de abertura da Copa do Mundo, além de assistir à estreia dos franceses na competição, na vitória por 2 a 1 contra a Austrália.

Sarkozy foi presidente da França entre 2007 e 2012. Nos últimos anos, ele tem sido protagonista de uma série de escândalos políticos. Em março deste ano, ele foi detido sob suspeita de ter recebido financiamento ilegal durante a campanha presidencial.

A seleção francesa busca o segundo título mundial 20 anos após conquistar a sua primeira Copa do Mundo. Já a Croácia disputa a final pela primeira vez e sonha com a conquista inédita. As equipes entram em campo às 12h (horário de Brasília).