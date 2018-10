Ex-presidente peruano Fujimori diz que voltar à prisão será sentença de morte

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente peruano Alberto Fujimori, 80, disse nesta quinta-feira (4) que, se for levado à prisão novamente, será uma "sentença de morte".

"Quero pedir ao presidente da República, aos membros do Poder Judiciário, só uma coisa: por favor não me matem; se eu voltar à prisão, meu coração não vai suportar, está muito fraco para voltar a passar por isso. Não me condenem à morte", disse o ex-líder em vídeo gravado na clínica onde está desde esta quarta (3).

A Suprema Corte anulou na quarta-feira o indulto concedido a Fujimori em dezembro pelo ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski, conhecido como PPK. O tribunal ordenou que o ex-chefe de Estado (1990-2000) volte para a prisão depois de dez meses de liberdade. Ele foi condenado a 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade e corrupção.

O ministro do Interior, Mauro Medina, disse que Fujimori será levado à prisão assim que tiver alta da clínica.