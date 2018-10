Ex-São Paulo, Régis é detido por ameaça e violação de domicílio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral direito Régis foi detido pela Polícia Militar, em Brasília, por perturbação da tranquilidade, ameaça e violação de domicílio. O jogador, que defendeu o São Paulo nesta temporada, assinou um termo circunstanciado e acabou sendo liberado. No início deste mês, o atleta havia rescindido o contrato com o Tricolor por causa de problemas pessoais.

Segundo o boletim policial, por volta das 10h30 desta segunda-feira (15), foi acionada a ocorrência em um edifício residencial localizado, em Samambaia, no Distrito Federal. No local, encontraram o jogador que, visivelmente transtornado e bastante nervoso, tentava invadir um apartamento a procura de sua vizinha, que já havia deixado o local.

O jogador tinha vínculo com o clube até abril de 2019. Contratado em abril deste ano após se destacar pelo São Bento, no Campeonato Paulista, ele já ficou afastado do Morumbi entre junho e julho por problemas pessoais. Desta vez, o clube considerou melhor tirá-lo do elenco, pois a inconstância do jogador no trabalho acabava atrapalhando o dia a dia da equipe.

Os problemas particulares são considerados graves e o São Paulo prestou toda ajuda necessária durante o primeiro período de afastamento. O atleta voltou a treinar aos poucos, recuperou a forma física afetada pela parada e até conseguiu voltar a jogar em bom nível, inclusive sendo decisivo para o time buscar empate por 1 a 1 com o Fluminense no Morumbi, com um jogador a menos.

A diretoria não comenta qual é o tipo de problema enfrentado por Régis. Aos 29 anos, o lateral direito já passou por 17 clubes na carreira, que teve no São Paulo seu ápice.