Ex-secretário de Alckmin e sucessor de Paulo Preto se tornam réus

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo, tornou réus nesta terça (2) Laurence Casagrande, ex-secretário do governo Geraldo Alckmin (PSDB), e Pedro da Silva, ex-diretor da Dersa (estatal paulista de rodovias).

Eles foram denunciados pelo Ministério Público Federal sob acusação de fraude a licitação, associação criminosa e falsidade ideológica nas obras do trecho norte do Rodoanel.

Ambos foram presos em junho no âmbito da Operação Pedra no Caminho, mas tiveram habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal.

Além de Casagrande e Silva, outras 12 pessoas se tornaram réus, entre elas funcionários das construtoras OAS, Mendes Júnior e Isolux.

"O teor da denúncia, que, em que pese o número de denunciados, demonstra de forma individualizada a participação e atuação de cada um deles nos fatos ilícitos imputados", disse a juíza em sua decisão. "Assim reconheço a justa causa da ação penal."

Lourenço, que ocupou a pasta de Logística e Transportes e foi presidente da Dersa, virou réu por suposto envolvimento na assinatura de aditivos contratuais que favoreceram de forma fraudulenta as empreiteiras.

Na denúncia, a Procuradoria aponta fraude nos lotes 1, 2 e 3 do Rodoanel norte e diz que houve superfaturamento de R$ 480 milhões "por meio da manipulação proposital de quantitativos nos contratos".

Pedro da Silva era diretor de Engenharia no período. No cargo, ele é sucessor de Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, que é investigado sob suspeita de ser operador do PSDB e já responde a outra ação sobre supostos desvios no Rodoanel Sul.

Silva, que também era empresário, movimentou R$ 50 milhões entre 2013 e 2017 por meio de suas firmas, segundo relatório da Polícia Federal.

De acordo com os investigadores, Casagrande e Silva foram os responsáveis por adendos que estabeleceram desnecessariamente trabalhos de retirada de blocos de rochas (matacões, no jargão técnico).

Ao ser preso, Casagrande presidia a Cesp (Companhia Energética de São Paulo). Após a operação da PF, deixou o posto.

Procuradas, as defesas de Laurence e Pedro da Silva ainda não se manifestaram. Eles sempre negaram ter cometido qualquer irregularidade.