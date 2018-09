Ex-shopping Total, Ventura Shopping promove desfile de moda neste sábado

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Neste sábado (15), às 15h30, o Ventura Shopping de Descontos promove desfile Primavera Verão para apresentar as novidades das coleções de cerca de 20 lojistas do empreendimento e inspirar os clientes para a chegada das novas estações.

O evento contará com moda jovem, feminina, masculina, infantil, calçados, pijamas e acessórios das marcas Bob & Bia, Boys & Girls, + Teen, MKD , Evora, Mahara, Luanda, Dominó Kids, Ellas’, Jeito de Dormir, Divina Bijoux, + Visão, Veraz, Produtiva, Modella, Serafini Calçados, Gala Brazil, Jeitinho de Criança, Fashion Club e Ta beleza.

“Esta é uma oportunidade de mostrar aos clientes, em primeira mão, as novidades que estarão nas ruas nos próximos meses. Quem gosta de andar na moda e pagar menos não pode perder o desfile ”comenta Daniela Leal gerente de marketing do Ventura.

O evento é gratuito e acontece na Praça de Eventos, Setor Azul, em frente à Compueletron. O Ventura Shopping de Descontos fica na Rua Itacolomi, 292, no Portão. Mais informações: www.venturashopping.com.br.

