Exame descarta lesão, mas Everton segue como dúvida no São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O meia-atacante Everton, do São Paulo, passou por exames e não teve constatada nenhuma lesão na coxa esquerda.

Após ser substituído contra o Santos, ainda na etapa inicial, com incômodo na perna, havia o temor de que o camisa 22 pudesse ter agravado o estiramento anterior sofrido justamente na perna que sentiu no domingo.

O desconforto foi em uma região 15 cm abaixo da lesão anterior na coxa esquerda. Trata-se de uma fibrose (cicatrização de lesão anterior) de 2015, quando ele ainda defendia o Flamengo.

Nos próximos dias ele vai intensificar a fisioterapia e sua presença da partida com o América-MG, no sábado, no estádio do Morumbi, às 16h, vai depender da evolução do quadro clínico.

Caso ele não possa jogar, Everton Felipe e Reinaldo são algumas das opções.

O técnico Diego Aguirre, que foi liberado nesta segunda para resolver problemas pessoais, ainda não poderá contar contra o Coelho com Bruno Alves e Joao Rojas, que cumprirão suspensão.

Por outro lado, existe a expectativa de que o lateral direito Bruno Peres, que se recupera de uma lesão, vá a campo no treino desta quarta, quando o elenco se reapresenta após ganhar folga.