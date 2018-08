Exército volta a ocupar o Complexo do Alemão, no Rio

Agência Brasil

Pela segunda vez em menos de uma semana, militares do Exército realizam hoje (19) operação contra o tráfico de drogas no Complexo de Favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. A operação começou durante a madrugada.

Há informações de moradores de que houve tiroteios em algumas das localidades.

Esta é a segunda vez que o Alemão é ocupado pelas Forças Armadas em operação que se realiza no âmbito das ações ligadas à intervenção federal no estado.

Na última sexta-feira, também durante a madrugada, os militares do Exército ocuparam algumas das comunidades da favela com cerca de 250 homens, além de dezenas de policiais civis.

Na ocasião, também houve tiroteio e não foram divulgadas informações oficias com um balanço sobre a operação. O objetivo das ações é checar denúncias de atividades criminosas por conta do tráfico.

Vários acessos ao conjunto de favelas foram ocupados e interditados pelas Forças de Segurança, que utilizaram blindados e aeronaves, inclusive com restrições para aeronaves civis no espaço aéreo.

Em resposta a uma solicitação da Agência Brasil, o Comando Militar do Leste (CML) informou neste domingo que "não será emitido balanço [sobre a operação desta madrugada] por razões de sigilo e segurança."