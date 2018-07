Exilado de Gaza, rapper palestino arrecada fundos para disco

Folhapress

MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Exilado na Tunísia, o rapper palestino Ibrahim Ghunaim, 26, pede contribuições via internet para gravar seu novo álbum. Conhecido pelo codinome de MC Gaza, ele canta, em geral, sobre as agruras da vida na faixa de Gaza.

Ghunaim abriu uma página de financiamento no site GoFundMe (https://www.gofundme.com/q5u39n-support-gaza-rapper), onde ele quer arrecadar US$ 15 mil (R$ 55 mil) para os custos de produção e divulgação. “Minha vida ainda está mudando e preciso do seu apoio para seguir adiante”, escreveu.

O músico é um dos principais nomes do rap palestino e precisou deixar seu território de origem por ser perseguido pela facção radical Hamas, que governa a faixa de Gaza.

"Depois de tentar organizar minhas próprias apresentações, percebi que seria impossível continuar na faixa de Gaza devido aos altos custos e ao medo do público de assistir a um show de rap. A possibilidade de ser preso pelo governo está sempre presente", revelou no texto em que pede doações.

A faixa de GazA é um estreito e paupérrimo território cercado por Israel e Egito e castigado por bombardeios aéreos. Com uma verve política, o MC costuma tratar dos embates entre palestinos e israelenses.

O seu vídeo mais recente (https://youtu.be/maxYQn011i4) foi gravado abril do ano passado, durante os conflitos na fronteira.