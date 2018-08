Êxodo venezuelano já lembra crise no Mediterrâneo, diz ONU

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O êxodo de migrantes da Venezuela para países vizinhos está se aproximando de um "momento de crise" comparável à fuga de refugiados da àfrica e do Oriente Médio para a Europa pelo Mediterrâneo, disse nesta sexta-feira (24) a agência da ONU para o tema.

Segundo a OIM (Organização Internacional de Migração), mais de 1,6 milhão de venezuelanos deixaram o país nos últimos três anos fugindo da crise política, do desabastecimento generalizado e de uma hiperinflação que pode chegar a 1.000.000% no ano de acordo com o FMI.

"Isso está escalando para um momento de crise que vimos em outras partes do mundo, particularmente no Mediterrâneo", afirmou o porta-voz da OIM, Joel Millman.

A maior parte destes imigrantes cruzou a fronteira com a Colômbia --o governo local afirma que mais de 850 mil venezuelanos vivem no país. Uma parte também seguiu em direção ao Equador (que diz ter recebido mais de 400 mil) e de lá ao Peru.

Por isso, representantes destes três países vão se encontrar na próxima semana para debater soluções para a questão. Quito também convocou para setembro uma reunião com 12 governos da América do Sul e Central para discutir o tema --Brasil e Chile já confirmaram presença.

O governo do Equador também anunciou nesta sexta a criação de um corredor humanitário de 800km para que os venezuelanos que entrem no país sejam levados de ônibus até a fronteira com o Peru, disse diário El Comercio.

A travessia, normalmente feita à pé pelos imigrantes, contará com apoio policial. De acordo com o ministro do Interior, Mauro Toscanini, haverá "sete pontos de controle policial ao longo do corredor".

"São 35 ônibus neste momento no corredor humanitário e vamos continuar até onde for possível", disse ele.

No sábado passado (18), o Equador anunciou que passaria a exigir passaporte válido, e não apenas a carteira de identidade, para venezuelanos que tentam entrar no país e o Peru tomou ação semelhante. No caso equatoriando, a medida foi barrada pela Justiça nesta sexta.

O Peru anunciou na quinta (25) uma decisão semelhante.

As medidas foram criticadas pela OIM e pelo o Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur), que pediram aos países da região que facilitem a entrada dos venezuelanos.

Andrej Mahecic, porta-voz do Acnur, disse que os governos fizeram um esforço louvável levando em conta que a capacidade de recepção chegou ao limite e que os serviços locais ficaram sobrecarregados.

Mas "imagens alarmantes" surgiram na região na última semana, afirmou ele. "Essa crescente estigmatização daqueles que são forçados a fugir coloca em risco os esforços para sua integração", disse.

Mahecic não especificou se as imagens as quais se referiu são as do confronto entre brasileiros e venezuelanos registradas no último sábado em Pacaraima, em Roraima.

Após um comerciante local ter sido agredido durante um assalto realizado por venezuelanos, moradores tocaram fogo em roupas e objetos dos imigrantes e expulsaram parte deles de volta para seu país.

O município na fronteira com a Venezuela é a principal porta de entrada dos 127 mil migrantes que entraram no Brasil desde o início da crise no vizinho.

Segundo o governo federal, 60% deles já deixaram o país, mas, 25 mil continuam em Roraima e o governo estadual diz que 2.000 deles estão em Pacaraima --Brasília diz que são 1.500. Millman, da OIM, disse que esses eventos recentes são um aviso e pediu que a comunidade internacional disponibilize verbas para ajudar a resolver a questão.

"Vemos ondas de violência no Brasil e as medidas restritivas de alguns governos como um primeiro alerta de que uma situação difícil pode converter-se numa situação de crise muito rapidamente e temos de estar preparados", disse ele.