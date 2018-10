Explosão em escola secundária na Crimeia deixa mortos e feridos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos 13 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em uma explosão em uma escola técnica do ensino médio no porto de Kerch, na Crimeia, península ucraniana ocupada pela Rússia. Adolescentes são a maioria das vítimas.

"Um artefato não identificado foi a causa da explosão", que aconteceu na cafeteria da escola, informou o comitê nacional antiterrorista. Foi aberta uma investigação por "ato terrorista".

O porta-voz do governo russo, Dmitri Peskov, declarou aos jornalistas que as autoridades "examinam" a pista terrorista.

"Segundo informações preliminares, um explosivo não identificado, cheio de objetos de metal, foi detonado no refeitório da Escola Secundária Politécnica de Kerch, sendo a maioria das vítimas adolescentes", indicou, por sua vez, a organização responsável pelos principais casos criminais da Rússia.

O representante do Kremlin disse ainda que o presidente russo, Vladimir Putin, expressou condolências aos parentes das vítimas.

As primeiras imagens da televisão mostram as equipes de resgate levando as vítimas para ambulâncias improvisadas.

"As vítimas são levadas em veículos comuns, em ônibus, ambulâncias. São crianças e trabalhadores", disse um homem coberto de sangue a um canal de TV local. Ele também citou "tiros".