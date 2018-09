Explosões causam incêndios em 39 casas perto de Boston; uma pessoa morreu

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma série de explosões de gás provocou incêndios em dezenas de casas e pânico na população de três subúrbios ao norte de Boston, nos EUA, nesta quinta-feira (13). Pelo menos uma pessoa morreu e dez ficaram feridas.

A polícia do estado de Massachusetts informou que 39 imóveis haviam sido atingidos nas localidades de Lawrence, Andover e North Andover e que atendeu a outras 31 ocorrências relacionadas com as explosões.

Até o momento o único morto é Leonel Robson, 18, esmagado por uma chaminé de uma casa em chamas que caiu sobre seu carro em Lawrence. Os dez feridos, sendo um em estado grave, estão em hospitais da região.

O governador de Massachusetts, Charlie Baker, informou que agentes estaduais e locais investigam o caso e que as causas serão determinadas. As autoridades, porém, desconfiam de um excesso de pressão na tubulação.

O prefeito de Lawrence, Dan Rivera, disse ao WBZ que moradores sentiram forte cheiro de gás antes de deixarem suas casas. “O que nós sabemos é que houve múltiplas explosões, múltiplos incêndios em toda a cidade.”

“Parecia o Juízo Final. Havia nuvens de fumaça vindas de Lawrence atrás de mim. E podia ver colunas de fumaça na minha frente vindo de Andover”, afirmou o chefe de bombeiros de Andover, Michael Mansfield.

À Associated Press, Ra Nam, de Lawrence, disse que seu boiler começou a pegar fogo por volta das 16h30 (17h30 em Brasília). Ele deixou o jardim e se dirigiu ao porão, onde encontrou seu aquecedor se incendiando.

Depois de apagar o fogo com um extintor, ele ouviu a casa de seus vizinhos explodir. De acordo com Nam, uma mulher e duas crianças conseguiram deixar o imóvel sem se ferir, enquanto o porão era queimado pelas chamas.

No final da noite, o fogo dos incêndios já estava controlado, mas muitos dos bairros continuam às escuras e em silêncio devido ao corte de energia elétrica e à saída dos moradores, que se abrigaram em escolas.

Um dos desabrigados é Bruce Razin, que teve um vizinho com a casa destruída em Lawrence. “Eu não poderia imaginar se fosse a minha casa. Foi uma destruição total. Eu estaria destruído emocionalmente.”

O fogo começou horas depois que a Columbia Gas, concessionária que fornece o combustível, anunciasse que faria uma reforma na rede no estado, embora não tenha mencionado que o trabalho começaria nesta quinta.

A NiSource, holding da empresa, informou que suas equipes realizavam checagens de segurança, mas não deu detalhes. A concessionária também ofereceu seus técnicos para auxiliar nas investigações do incidente.