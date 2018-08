Expo Tatto será realizada em setembro em Londrina

Redação Bem Paraná com assessoria

No mês que vem, durante o feriadão da Independência, Londrina será a capital da arte na pele. Entre os dias 7 e 9 de setembro o Parque de Exposições Ney Braga recebe a 2ª edição da Expo Tattoo Londrina. Mais de 300 tatuadores são esperados para o evento, que já é considerado o maior desse gênero no Paraná. Os profissionais vêm de diferentes regiões do Brasil e do mundo e vão ocupar parte dos 110 estandes da convenção.

Para o público é uma oportunidade ímpar de conhecer o trabalho de profissionais renomados e ter a arte de um deles no corpo. Entre os nomes internacionais confirmados estão o do brasileiro radicado no Japão, Toshio Shimada, Ryan Salume da Holanda e Hugo Rodrigues de Portugal. Além dos artistas e uma diversidade enorme de estilos e tendências, os visitantes também vão encontrar expositores de vestuário, decoração, acessórios, material para profissionais da área, cultura geek e até discos.

Mais do que uma feira, a Expo Tatto Londrina é um evento multicultural para toda a família.

O palco da convenção vai receber performances das mais variadas, como as companhias de dança Caravana Lua do Oriente e Little London Rockabilly. Também haverá shows de bandas de jazz, rock, reggae, música celta, entre outros estilos.

E para tornar a experiência do público completa, a feira vai disponibilizar uma praça de alimentação cheia de opções, entre lanches, salgados, hambúrgueres, doces, pastéis, comida, japonesa, vegana e cervejas artesanais.

A criançada será mais do que bem vinda e vai contar com um espaço kids, com brincadeiras, brinquedos e, claro, tatuagem temporária infantil.

A lista de atrações da 2ª Expo Tattoo ainda conta com exposições de carros antigos, motos e os quatro concursos que prometem movimentar bastante o evento.

Além de mostrar seu talento, cada artista participante da feira poderá inscrever sua “tela” para competir no concurso de tatuagem. Serão disputadas 20 categorias, entre elas: old school, comics, procedimento de piercing, new school, oriental e melhor do evento. As inscrições serão feitas durante a feira.

A beleza e atitude estarão no páreo durante o concurso de Miss Tattoo, a ser disputado por 10 candidatas. Outras 8 meninas cheias de classe e amor pelo estilo vintage competem pelo título de Miss PinUp. Ambos os concursos já tiveram as inscrições encerradas.

Já a turma entusiasta da cultura geek e dos games poderá disputar o concurso de melhor Cosplay. As inscrições serão abertas durante a exposição.

Ingressos

Os ingressos para 2ª Expo Tatto Londrina já começaram a ser vendidos por R$ 10 + 1kg de alimento. Os donativos arrecadados serão entregues a entidades assistenciais de Londrina e Região. Outras informações e compra dos ingressos estão disponíveis no site www.expotattoolondrina.com.br.

As entradas também serão vendidas na bilheteria do Parque de Exposições, durante o evento.

A feira

A Expo Tattoo Londrina é organizada pelo estúdio Fernando Tattoo, de Fernando Nicolini, profissional que atua na cidade e tem mais de 20 anos de experiência.

A primeira edição da feira foi realizada em setembro do ano passado, às margens o Lago Igapó, no Iate Clube.

Mais de 5 mil pessoas compareceram ao evento, inédito no interior do Estado.

A convenção contou com 70 estandes e mais de 200 tatuadores.

Os números mostraram o potencial de expansão da convenção, que este ano foi ampliada, com a mudança para o Parque de Exposições, abertura de mais espaços para exposição e maior diversidade de atrações.

Por consequência, já em sua 2ª edição, a Expo Tattoo Londrina pode ser considerada a maior do Paraná. O evento tem patrocínio de Cerveja Amadeus, Marco de La Piel (tattoo equipament) e Stooge, além de apoio da Sociedade Rural do Paraná.