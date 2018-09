Expoente do samba-canção, compositor Tito Madi morre aos 89 anos, no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor paulista Tito Madi, autor de canções como "Chove Lá Fora" (1957), morreu aos 89 anos no Rio de Janeiro, em decorrência de uma pneumonia, nesta quarta-feira (26).

A morte de foi confirmada pela filha de Madi, Carmen Bulcão Maddi, ao G1.

Compositor Tito Madi morreu no Rio nesta quarta-feira (26) Reprodução tito madi Suas canções já foram gravadas por artistas como Maria Bethânia ("Cansei de Ilusões"), Wilson Simonal ("Balanço Zona Sul") e Nana Caymmi ("Não Diga Não").

Artistas estrangeiros também gravaram Madi. O sucesso "Chove Lá Fora" foi traduzido para o inglês e cantado pelo grupo vocal The Platters, como "It's Raining Outside".