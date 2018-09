A convite da Toyota estive na 40ª edição da Expointer – Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários, em Esteio no Rio Grande do Sul. O evento se tornou também um verdadeiro Salão do Automóvel com a presença de todas as marcas de olho do polpudo público de produtores rurais, O estande da Toyota tem 1000 m2 e vagas exclusivas em estacionamento reservado para clientes a meta para os dias de feira que vai até dia 2 de setembro é vender 100 Hylux.

Kwid um ano



Apesar de alguns percalços no caminho que poderiam aumentar muitos esses números, o Renault Kwid completa seu primeiro ano no mercado nacional como líder do seu segmento, com 34,9 mil unidades emplacadas de janeiro a julho. Desde o lançamento do veículo, em agosto de 2017, os licenciamentos do Kwid superaram as 57 mil unidades até o final do último mês. Entre os destaques que levaram o carro ao sucesso estão o baixo consumo de combustível, bom maior espaço interno pela categoria que pertence, além de características do universo SUV, como o design, altura do solo e ângulos de entrada e de saída. O pequeno é fabricado no Complexo Ayrton Senna, no Paraná.

M1 40 anos



O esportivo icônico BMW M1 acaba de completar 40 anos. Lançado em 1978, trazia, em posição central, o consagrado motor 3.5 de seis cilindros em linha e 24 válvulas da marca alemã, afinado para gerar 277 cv de potência 33,6 kgfm de torque. A carroceria desenhada por Giorgio Giugiaro deu ao M1 uma identidade marcante, com elementos como faróis escamoteáveis, saídas de ar pretas na parte posterior da carroceria e, claro, a releitura da grade frontal em duplo rim da marca. Apenas 460 unidades do BMW M1 foram produzidas, entre 1978 e 1981, de forma artesanal e hoje, o preço de um exemplar em bom estado ultrapassa facilmente a bagatela de meio milhão de dólares.