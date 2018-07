ExpoPet vai até este domingo no Centro de Convenções do Parque Barigui

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Expopet, feira de produtos para animais no Expo Renault Barigui, começou na sexta-feira (27/7) e vai até domingo (29/7), das 13h às 18h.

Além de dezenas de empresas que trabalham na área, a feira tem um espaço chamado Arena Pet, que conta com circuito inflável para apresentação de cachorros e gatos adestrados.

No domingo, o público poderá conferir às 14h, o desfile de três modelos com 2 cães e um gato, no estilo creative, que serão preparados na hora. Também no dia, haverá a competição de tosa às 17h, em que o groomer (tosador) que se destacar, ganhará uma tesoura especial de tosa.

A ExpoPet ainda conta com palestras e encontros.

Serviço: feira de adoção de animais no Expopet

Data: de sexta-feira (27/7) a domingo (29/7)

Horário: das 13h às 18h

Local: Expo Renault Barigui – Parque Barigui (Rua Batista Ganz, 430, Santo Inácio)