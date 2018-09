Exposição comemora o Dia Mundial do Crochê

Da Redação Bem Paraná

Para celebrar o Dia Mundial do Crochê, comemorado nesta quarta-feira (12), uma série de atividades gratuitas foram oferecidas ao longo do dia no Mercado Central da Rua da Cidadania da Matriz.

O evento, promovido pela Fundação Cultural de Curitiba com apoio do grupo Luciana e Marias, integra a programação do Quartas na Matriz e durante todo o dia houve exposições de peças e oficina de crochê, além dos shows no final da manhã e começo da tarde.

O crochê é uma das formas mais econômicas de artesanato. Como se conhece hoje, a técnica tem cerca de dois séculos e precisa apenas de agulha, linha e disposição.

O grupo Lucianas e Marias foi criado por Luciana Cortez, idealizadora e coordenadora do grupo, em 2007.

O projeto que ela lidera ensina crochê em Unidades de Saúde, escolas e eventos. O nome do grupo se deve ao nome das participantes. A idealizadora diz que o trabalho ajuda em três diferentes eixos: arte e renda, além da saúde mental.