Exposição de blindados e lazer marcam o Dia do Soldado

Da Redação Bem Paraná

O Dia do Soldado será celebrado com diversas atrações na Praça Rui Barbosa, nos dias 24 e 25 de agosto. Será um evento interativo para a participação de pessoas de todas as idades. Além de exposições fotográficas e de veículos do Exército, haverá passeios em blindados e viaturas, demonstrações de cães treinados para o emprego militar, observação de tiro de artilharia por meio de software, oficinas de motores simulando acidentes, pista de cordas, degustação de ração operacional, entre outras atividades.

A abertura, na sexta-feira, terá hasteamento das bandeiras nacional, de Curitiba e do Paraná e apresentações de bandas militares e da Banda Lyra. Nos dois dias, as comemorações serão realizadas das 8 às 17 horas. Como estrutura de apoio, haverá food trucks e atividades de lazer da Prefeitura, com a participação de crianças que integram o projeto Linhas do Conhecimento. A programação conta ainda com participação do Colégio Militar de Curitiba.