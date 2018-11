Exposição de telas que unem a arte ao surf feminino ganha espaço em evento no Trip Bar

Redação Bem Paraná com assessoria

O Trip Bar recebe a exposição “As meninas do Surf” da artista multimídia Jessie Perseke no próximo sábado, 01 de Dezembro, em um evento que une cultura e esportes radicais. Diversas telas vão fazer parte das atrações da festa de quatro anos do programa Mundo Radical Tracks da Rádio Mundo Livre FM.

Jessie começou as aulas de pintura em 2016 no Atelier do Artista Plástico Paulo Meirelles, seu ex-professor de desenho de moda no Senai quando estava estudando para ser estilista. Ambos decidiram que era hora de expor seu trabalho.

A escolha do tema veio de forma natural pelo fato dela estar inserida no ambiente do surf, tanto no lazer quanto no trabalho, com a sua linha de roupas para a prática de esportes aquáticos, chamada Perseke.

“As Meninas do Surf são reais em situações reais e memórias de um dia de surf entre amigas, porem não nomeadas”, afirma Jessie.

A técnica utilizada foi óleo sobre tela + colagem, esta sendo de alguns retalhos de tecidos e modelagens que poderiam ser descartados. A opção das cores foi feita de forma sensorial. As cores da natureza são destaque, sem perder a essência da artista, que são as estampas e cores vibrantes.

Ela também faz alguns “rabiscos de celular” que fazem sucesso nas redes sociais e também vão fazer parte da exposição. Eles podem ser conferidos no instagram @persekejessie.

O programa Mundo Radical é apresentado por Ronaldo Miranda, que já está a 26 anos apoiando o esporte com o Skate Session. A comemoração de aniversário será feita no Jardim do Trip Bar com direito a muita música com o próprio Ronaldo, a banda Sleev e o DJ Leandro Moska, trazendo o melhor do Hip-Hop e Surf Music.

Serviço

Exposição As Meninas do Surf por Jessie Perseke

Onde: Trip Bar – Rua Mateus Leme, 754. Curitiba PR

Quando: 01 de Dezembro de 2018

Preços: Lista amiga no evento do facebook (https://www.facebook.com/events/1963636987015546): FREE até as 19h, R$10 até as 21h.

Sem lista: R$20.