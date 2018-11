Exposição homenageia a atriz Odelair Rodrigues no Mês da Consciência Negra

Redação Bem Paraná com assessoria

No Mês da Consciência Negra, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura, será inaugurada nesta quinta-feira (8) a exposição Odelair Rodrigues. A mostra reúne fotografias e documentos que fazem uma homenagem à carreira de Odelair, uma das grandes artistas das artes cênicas do Paraná. A abertura da exposição acontece no hall da secretaria, às 17h30, com entrada gratuita.

Odelair venceu o duplo preconceito por ser negra e mulher. Sempre combateu a discriminação ao longo da vida e conquistou destaque nacional como atriz – foi uma das pioneiras da televisão paranaense, rádio e cinema. As fotos da mostra foram selecionadas a partir do Arquivo Público do Estado, do acervo da jornalista Rosirene Gemael e do periódico TV Programa e traçam uma linha do tempo da carreira da atriz. Além de imagens, documentos pessoais e reportagens ajudam a contar essa história.

PROGRAMAÇÃO - Diversos eventos no Paraná acontecem no Mês da Consciência Negra, uma celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. São 92 atividades como oficinas, palestras, debates e shows que colocam a questão do negro, do preconceito e do papel dele na sociedade no centro das discussões. Confira aqui a programação completa.

Serviço

Abertura da exposição Odelair Rodrigues

08 de novembro, às 17h30

Hall da Secretaria de Estado da Cultura

Rua Ébano Pereira, 240, Centro – Curitiba



