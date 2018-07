Maximilian Santos e Rafa Salomon

De 2 a 30 de junho, o Shopping Jardim das Américas recebe a exposição “Lida Diária”, do livro que traz poesias sobre o cotidiano e o mundo do trabalho escritas por Paulo Gabardo, com ilustrações de Ana Kawajiri. Na foto, durante a abertura, a ilustradora Ana Kawajiri, a autor Paulo Gabardo e a gerente de marketing do Shopping Jardim das Américas, Daniella Soni.

Pesquisa Internacional

Alexandre Moro, Doutor em Ortodontia e professor da UFPR e Universidade Positivo, voltou de Edmonton, no Canadá, onde visitou a Universidade de Alberta. Foram discutidas algumas pesquisas que estão sendo feitas em conjunto com o Mestrado da Universidade Positivo. Na foto, com o chefe do Departamento de Ortodontia, Professor Carlos Flores-Mir, em um restaurante venezuelano.

Balanço:

** Com mais de 5 anos de mercado, as empresárias Ana Paula Adamowicz e Elizabeth Adamowicz, proprietárias da Fada Formiga, decidiram apostar em um novo modelo para o negócio, inaugurando em novembro de 2017, a primeira operação no Mercado Gastronômico do Pátio Batel. “O nosso desafio é manter a nossa produção 100% artesanal em um espaço de 12 metros quadrados, sem perder a qualidade, uma vez que só trabalhamos com produtos elaborados diretamente para o consumo”, conta a empresária.

** O Parada Pet está de volta. Sim, o maior evento da cidade voltado para a família e seus animais de estimação, nesta edição acontece nos dias 22, 23 e 24 de junho, no Parcão, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Um evento especialmente elaborado pelos empresários Cezinha Mocelin, Jeje e Patrik Cornelsen em parceria com a Casa do Produtor. Estarão reunidas novamente as melhores e maiores marcas de produtos para atender os pets e também suas famílias. OParada Pet 2018 conta ainda com patrocínio Master da Purina, Premier Pet e Special Dog.

** A empresa de private equity Advent International vai adquirir o controle das operações do Walmart no Brasil. O valor da transação não foi informado. No Paraná, a transação envolve as marcas Walmart, Mercadorama e Maxxi Atacadista. Quem faz compras em supermercados observava a perda de competição da marca americana em relação aos grupos paranaenses Condor e Muffato, em relação aos preços e à diversidade de produtos.

** A natureza e o mar são forte influência nas criações da artista plástica Ariane Labre e estão presentes em “Afinidades Naturais”, exposição que a Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná – APAP/PR recebe em junho. A vernissage está marcada para o dia 10. Informações: (41) 3232-0408 - www.apap.com.br