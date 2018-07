Exposição marca inauguração do Espaço Cultural Cláudio Seto no Nikkei Curitiba

Da redação

O artista Cláudio Seto será homenageado pela Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba – Nikkei Curitiba, hoje, às 16 horas, com a inauguração do Espaço Cultural Cláudio Seto. O evento faz parte das comemorações dos 110 anos de imigração japonesa no Brasil e contará com a presença do vice-governador da província de Hyogo, Kazuo Kanezawa e das comitivas de Himeji, Nishinomiya, Awaji e da Associação dos Amigos Hyogo-Paraná. O espaço composto de três andares, foi construído na sede do Nikkei Curitiba, no bairro Uberaba.

Serviço

Inauguração do Espaço Cultural Cláudio Seto

Onde: Nikkei Curitiba (R. Padre Júlio Saavedra, 598 – Uberaba)

Quando: Hoje, às 16 horas

Quanto: Grátis