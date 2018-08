Exposição mostra lado humano de rodovia da morte de Minas Gerais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As viagens semanais que o fotógrafo Daniel Moreira, 40, costumava fazer entre a sua cidade natal, Belo Horizonte, e Ipatinga (a 240 km da capital) fizeram com que ele prestasse atenção às paisagens das margens da BR-381, conhecida como estrada da morte mineira.

Foram oito anos repetindo o deslocamento. Durante esse tempo, ele registrou a transformação do lugar. As fotos, feitas entre 2011 e 2016, resultaram na série "Paisagem Ambulante 381".

O ensaio reúne fotos de casebres e retratos de andarilhos que Moreira encontrou nas margens da rodovia. Segundo ele, a ideia era ressaltar a presença humana no local, que passa despercebida pelos motoristas.

A falta de acostamentos na estrada dificultou as paradas do fotógrafo. Muitas vezes, quando ele cruzava com um andarilho, tinha que voltar parte do caminho a pé para fazer o retrato.

As conversas, segundo Moreira, costumavam durar poucos minutos. Segundo ele, os andarilhos fazem parte de um estilo de vida avesso ao consumo e à vida urbana. "Geralmente, são pessoas que escolheram viver sozinhas por desavenças familiares, por exemplo", diz.

Todas as fotos são em preto e branco e foram feitas em dias nublados. A ideia, segundo o fotógrafo, era tornar a série atemporal, sem que pudesse definir o dia ou horário em que a foto foi feita.

Para ele, o melhor jeito de se ambientar a um novo destino é viajando de carro. "Dá para notar a mudança de paisagens e de sotaques, além de conhecer a cultura do interior", afirma.

A série foi uma das premiadas no concurso de fotografia Marc Ferrez, da Funarte, em 2014. Quarenta fotos do trabalho estão em exposição no Centro Cultural Fiesp (avenida Paulista, 1.­313, em São Paulo) até o dia 14 de outubro.