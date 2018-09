Exposição 'Quadrinhos' abre venda antecipada de ingressos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já estão à venda ingressos antecipados para a megaexposição "Quadrinhos", que abre dia 14 de novembro, no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo. A mostra vai contar a história dos quadrinhos no Brasil e no mundo.

Com revistas, artes originais e itens raros de diversos gêneros, a mostra "Quadrinhos" fará uma retrospectiva das HQ's e seus diversos gêneros, como super-heróis, infantis, terror, aventura, romance, mangá, faroeste e outros.

O museu adiantou algumas imagens que estarão na exposição. O ingresso custa R$ 30 e está à venda pelo site da Ingresso Rápido.

Ambientes temáticos vão ocupar dois andares do museu. Um deles vai tratar da influência das HQs na cultura pop e em outras mídias como cinema, rádio e TV.

Uma programação paralela terá atividades para adultos e crianças, com cursos, oficina, exibição de filmes e bate-papo com artistas.

A curadoria da exposição é de Ivan Freitas da Costa, sócio-fundador da CCXP - Comic Con Experience e da Chiaroscuro Studios, e do projeto expográfico da Caselúdico, parceira do MIS em exposições como "O Mundo de Tim Burton" e "Castelo Rá-tim-bum - a Exposição".