Exposição "Rogai Por Nós" estará em cartaz na Reitoria da UFPR durante todo o mês de outubro

Redação Bem Paraná com assessoria

O Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR promove durante todo o mês de outubro a exposição "Rogai por Nós".

A exposição, que esteve em Paranaguá de 19 de maio a 23 de setembro de 2018, estará em Curitiba na Sala Arte & Design - UFPR na Reitoria UFPR localizado na rua General Carneiro, 460.

Ela traz 21 estandartes, fotos e imagens religiosas das quais cada peça traz a história e memória de 19 capelas e igrejas católicas do município histórico de Antonina, litoral do Paraná. Dessa forma, a exposição busca mostrar que as comunidades de cada capela antoninense são parte importante da configuração da cidade como espaço de memória.

A sua primeira mostra aconteceu em Antonina e foi organizada pela Família Pinto, responsável também pelas atividades do Bloco Folclórico e Carnavalesco Boi Barroso.

A exposição na Reitoria é fruto de uma parceria entre o MAE-UFPR e o Grupo Folclorico Boi Barroso através do projeto Mutirão Mais Cultura na UFPR, que tem desenvolvido ações na região do Litoral do Paraná em vários municípios em parceria com associações de moradores de comunidades tradicionais de pescadores, quilombolas, indígenas, carnavalescos e artesãos. A exposição terá entrada franca durante todo o período de exposição.

Marque sua presença no evento: https://www.facebook.com/events/121009565449114/