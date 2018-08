Exposição sobre Paulo Leminski inaugura o Mês da Literatura

Redação Bem Paraná com assessoria

A terceira edição do Mês da Literatura será aberta nesta sexta-feira (24), às 17h, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, e vai até o dia 28 de setembro. O evento, da Secretaria de Estado da Cultura com apoio da Biblioteca Pública do Paraná, promove atividades relacionadas ao livro e um panorama da cena literária paranaense e nacional e abre com a inauguração da exposição "Meu coração de Polaco voltou", de Paulo Leminski (1944–1989).

Entre as ações da programação está a "Caravana Literária" que reúne mais de quinze escritores paranaenses e nacionais que vão percorrer 45 municípios do Paraná, dos Campos Gerais ao Norte.

Eles visitam as cidades promovendo debates sobre o livro, leitura e a formação de leitores em espaços culturais, escolas e bibliotecas.

A exposição é composta por painéis com reprodução de textos, fac-símiles, fotos do acervo particular, livros e documentos originais de Leminski e tem a comunicação visual assinada por Maria Baptista.

A data de abertura do "Mês da Literatura" é uma homenagem ao nascimento de Leminski.

Além da mostra, a programação promove também oficinas, contação de histórias e a exposição itinerante “Palavras do Paraná”, nos municípios de Curitiba e Guaíra.

O secretário estadual da Cultura, João Luiz Fiani, disse que o objetivo é ampliar a discussão literária no Estado. “Nós sabemos da importância do livro, do ler, como um agente de transformação para uma cidadania melhor. Por isso, o evento leva escritores e debates que incentivam as pessoas a conhecer e se aventurar no mundo da literatura”, afirmou.

Entre os autores convidados estão os romancistas Milton Hatoum, Henrique Schneider e Oscar Nakasato; escritores infantojuvenis como Cléo Busatto, Jaqueline Conte, José Roberto Torero e Flávio de Souza; os poetas Luiz Felipe Leprevost, Henrique Rodrigues e Sônia Barros, cronistas; como Kledir Ramil, e Marcelo Moutinho; os críticos Marcelo Sandmann e Juliana Cortes, e os jovens autores Norbert Heinz e Rodrigo Ciríaco.

SOBRE O MÊS - O “Mês da Literatura” está inserido no Plano Estadual do Livro, Leitura e Literatura (PELLL) e deve entrar para o calendário cultural do Estado. Além de fomentar e valorizar a leitura, incentivar e difundir a produção literária paranaense, o evento descentraliza a cultura ao levar autores em pequenos e médios municípios.

SERVIÇO: Mês da Literatura.

ABERTURA - Data: 24 (sexta-feira).

Horário: 17h.

Local: Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n - Centro Cívico – Curitiba - Paraná.