Exposição ‘Transáveis’ entra em cartaz no Teatro Guaíra

Da redação

Entre esta quarta-feira (5) e o dia 20 de janeiro, o Teatro Guaíra vai sediar a inédita e intensa exposição ‘Transáveis’, idealizada e executada pelo Coletivo Brutas. Com o objetivo de se abrir para a experiência direta, tátil e mental do espectador convocando sentidos múltiplos, cinco artistas (Erica Storer, Estelle Flores, Gio Soifer, Jéssica Luz e Paula Calory) se uniram pelo incessante desejo de expressar sentimentos, histórias e instigar as observações sociais, políticas e, sobretudo, a respeito da vida. A mostra é articulada por um roteiro com cinco atos dando passagem a configurações conhecidas, porém raramente vistas: a definição de corpo a partir do seu entorno e as possibilidades que se deflagram a partir desse pressuposto.

Transáveis — Adjetivo referente a realização de acordos ou negócios; transação, trama; relação, combinação. O título que parte de uma pluralidade de significados, busca investigar questões em torno das trocas sensíveis entre matérias. A exposição resulta da prática de criação do coletivo Brutas na qual os desejos e subjetividades de cada integrante se somam para uma concretude da obra imaginada. Com entrada gratuita, ‘Transáveis’ é um convite para que o público adentre em seus corpos na consciência de uma ideia que se faz corpo. Eloquência, sedução, flerte, desejo, tudo isso habitando reinos e sendo contraste pelo rito – a mediação – que nos lembra que habitamos, também com nossa realidade física, um mundo imaginado.

Sobre

O coletivo

“Com a subjetividade que cada um desses corpos carrega, formamos um microcosmo. Nosso território comum são as palavras, nosso vocabulário revela a nossa história. A experiência coletiva é tecida por meio da memória compartilhada, uma história que só se escreve a partir de pontos de vista diferentes. As coisas que materializamos vão de encontro a problemáticas da esfera pública, porque partem de uma situação intrinsecamente pública. Compartilhar é político e no próprio gesto de convergir, vivemos a utopia de ser o corpo coletivo. Isso move, até porque cinco corpos juntos não ficam parados. A potência do nós como solução transborda para a potência do nós como pergunta, como voz ativa em uma investigação maior que é a vida. E a vida é a vida em coletivo”, declaram as artistas.

A exposição “Transáveis” ficará em cartaz no Teatro Guaíra (Rua XV de Novembro, 971 – Centro), entre os dias 05 de dezembro e 20 de janeiro. A mostra poderá ser visitada de quarta a sábado, das 15h às 20h, e aos domingos, das 17h às 20h. A entrada é gratuita. Para mais informações sobre o Coletivo Brutas, acesse a página oficial no Facebook (www.facebook.com/brutascoletivo) ou o perfil no Tumblr (www.brutascoletivo.tumblr.com).