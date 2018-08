Fã de Shania Twain pede namorado em casamento durante show da cantora

A cantora Shania Twain, 52 anos, fez, na madrugada de ontem sua primeira apresentação no Brasil durante a 63ª edição da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Com arena cheia, a apresentação teve até pedido de casamento. Principal atração da festa deste ano, a canadense foi a segunda a entrar no palco principal nesta noite, depois de Marília Mendonça, e fez um show repleto de clássicos, como ‘Man! I Feel Like Woman’ e ‘From This Moment On’, além de solos memoráveis de bateria e violino. No meio da apresentação, Shania recebeu cinco fãs brasileiros no palco, que leram mensagens e agradeceram a presença da cantora. Um deles então surpreendeu ela e todo o público, quando ajoelhou e pediu o namorado, também no palco, em casamento. Após o sim, Shania retomou a apresentação.

Televisão

‘Eu deixo a vida me atropelar’, diz Faustão em entrevista

O ‘Altas Horas’ do último sábado (18) exibiu uma rara entrevista de Fausto Silva. Em conversa com Serginho Groisman, o apresentador do Domingão do Faustão falou sobre seu início de carreira, sobre a família e amizades. Groisman começou pedindo para Faustão falar mais sobre como começou a carreira de comunicador. Faustão começou como repórter de rádio no interior de São Paulo e depois se voltou para o jornalismo esportivo. Na entrevista, o apresentador diz que aprendeu muito esse período. “O rádio é uma bela escola, a agilidade, a rapidez são coisas imbatíveis”, falou. Em 1989, ele estreou na TV Globo com o Domingão do Faustão. Tal evolução na carreira e a mudança do jornalismo para o entretenimento não foi planejado, o apresentador contou no Altas Horas. “Eu deixo a vida não me levar, eu deixo a vida me atropelar. Eu gosto da surpresa”, disse. “Por exemplo, a videocassetada que eu apresento, eu não gosto de ver antes. Gosto de ver junto com o telespectador - se é boa, dou risada; se é ruim, eu meto o pau na videocassetada”, conta. Ele ainda diz que toda sua experiência no jornalismo o fez ser um apresentador mais espontâneo e falou de maneira negativa sobre sua única experiência na atuação. ‘Aquela p***a do Inspetor Faustão’, disse.

Susto

Backstreet Boys cancelam show após tempestade deixar fãs feridos

Uma forte chuva que caiu sobre a cidade do Oklahoma, nos Estados Unidos, neste sábado (18), acabou ferindo 14 pessoas que se preparavam para acompanhar um show da banda Backstreet Boys. Os fãs que se machucaram foram atingidos após uma estrutura de metal desabar sobre algumas pessoas que esperavam na fila. As vítimas foram atendidas no local e levadas para hospitais próximos. Duas delas já foram liberadas. Segundo informações divulgadas pelo organizador do evento, o WinStar World Casino and Resort, os ventos da tempestade chegaram a atingir quase 180 quilômetros por hora. O show, que iria ocorrer mais tarde, acabou sendo cancelado pela banda.

Redes sociais

Fábio Assunção ajuda artista de rua a se reencontrar com a mãe

O ator Fábio Assunção publicou em seu Instagram uma foto ao lado de um artista de rua e fez um relato sobre como o ajudou a se reencontrar com sua mãe. O ator conta que viu o artista na rua, que faz artesanato com folhas de palmeira, e pediu-lhe para fazer um presente para a filha dele, Ella. “Ontem a dona Sueli me retornou com áudios muito emocionada. Foi um reencontro, havia algum tempo que ela não tinha notícias dele. Ela então agradeceu por poder matar as saudades. Tudo tem seu tempo, mas claro que tô agora aqui torcendo para que os dois fiquem mais próximos”, relatou o ator.

Nos comentários, muitos seguidores elogiaram a atitude do ator.

Níver do dia

Robert Plant, cantor inglês, 70 anos