Fã de Shania Twain pede namorado em casamento durante show da cantora no Festival de Barretos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Shania Twain, 52, fez, na madrugada deste domingo (19), sua primeira apresentação no Brasil durante a 63ª edição da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Com arena cheia, a apresentação teve até pedido de casamento.

Principal atração da festa deste ano, a canadense foi a segunda a entrar no palco principal nesta noite, depois de Marília Mendonça, e fez um show repleto de clássicos, como "Man! I Feel Like Woman" e "From This Moment On", além de solos memoráveis de bateria e violino.

No meio da apresentação, Shania recebeu cinco fãs brasileiros no palco, que leram mensagens e agradeceram a presença da cantora. Um deles então surpreendeu ela e todo o público, quando ajoelhou e pediu o namorado, também no palco, em casamento.

Durante a declaração, feita após ele cochichar com a cantora, o rapaz disse que só conseguiu ir à festa com a ajuda do companheiro e fez, então, o pedido. Após o sim, Shania retomou a apresentação, que durou cerca de uma hora e 45 minutos.

Contratada por US$ 1,1 milhão (R$ 4,25 milhões) -maior montante já pago a um artista na história do festival-, a cantora era desejo da organização desde a década passada e motivou uma série de alterações para o show no estádio de rodeios do Parque do Peão de Barretos, projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012).

O palco principal precisou de reforços na estrutura metálica, pois a logística para o espetáculo de Shania foi a maior já solicitada na história da festa, que já recebeu nomes como Mariah Carey (2010) e Garth Brooks (1998 e 2015). A capacidade da arena é de 55 mil pessoas e estava lotada durante a apresentação.

O piso também recebeu tratamento especial para ficar totalmente plano e ainda receber linóleo. A canadense também exigiu uma escada para cenografia, equipamentos específicos de laser, chuva de papéis importados e seguranças bilíngues.

Ela está em turnê mundial de "Now", quinto álbum da carreira, lançado em 2017 após um hiato de 15 anos.

MARIAH CAREY

No mês passado Mariah Carey passou por uma situação semelhante a enfrentada por Shania neste domingo, para que um de seus bailarinos fosse pedido em casamento no meio de um show em Las Vegas, nos Estados Unidos. "Ele disse sim", celebrou a cantora nas redes sociais, no dia seguinte.

Um vídeo, postado pela própria cantora, em sua conta no Instagram, mostra quando Mariah chama o namorado do bailarino para entrar no palco. "Estamos planejando isso há tanto tempo, tomara que você tenha uma surpresa muito boa", diz ela, ao se afastar.

O namorado então se ajoelha e pede o bailarino em casamento, levando os fãs que acompanhavam o show ao delírio. "Parabéns, Manwe e Sumeet!!", postou a cantora em suas redes sociais junto com o vídeo do pedido.