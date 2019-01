Fábio Assunção é elogiado por acordo com músicos para ajudar dependentes

“Eu amo esse cara. Pra sempre”. A declaração foi feita pela atriz Maria Ribeiro para seu ex-namorado, o também ator Fábio Assunção, em uma rede social, ontem. Eles terminaram o namoro em agosto do ano passado, após quatro meses de relacionamento. Nesta terça-feira, Fábio Assunção anunciou um acordo com os músicos Gabriel Bartze e Bruno Magnata, da banda baiana La Fúria. Eles compuseram uma música chamada ‘Fábio Assunção’, uma das promessas de hit do Carnaval deste ano, que traz em sua letra os dizeres “hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar locão”. Pelo acordo, o valor arrecadado com a música será doado para duas instituições, ainda não definidas, que tratam dependentes dos vícios. “Nesses tempos tão tristes em que todo mundo tem assessor pra tudo, Fábio Assunção vem e quebra tudo ao falar abertamente sobre sua história, conseguindo ainda por cima ser generoso com a banda baiana que usou seu nome”, escreveu a atriz.

Acusado







Chris Brown fica solto em menos de 24 horas

O rapper Chris Brown foi solto ontem, após ter ficado menos de 24 horas preso. Ele, um amigo e o guarda-costas foram detidos um dia antes, em Paris, após denúncia de estupro. De acordo com a polícia francesa, os três homens foram detidos após uma mulher de 24 anos alegar ter sido estuprada na suíte de hotel em que Brown estava hospedado na noite de 15 de janeiro. Ela o teria conhecido em uma boate perto da Champs-Elysees naquela data e alega ter sido estuprada pelo rapper no Mandarin Oriental, um hotel luxuoso na capital francesa.

Recuperado

Médico afirma a Beto Barbosa que câncer desapareceu

A equipe médica que atendeu ao cantor e compositor Beto Barbosa informou ontem que o câncer que atingiu o artista desapareceu, após a cirurgia para a retirada e reconstrução da bexiga, e retirada completa da próstata. As informações são do colunista Ricardo Feltrin, do UOL. Para a equipe, comandada pelo médico oncologista Fernando Maluf, as chances de cura completa são hoje “muito altas”. Os médicos reconheceram que quando Beto, 63 anos, começou a ser atendido, meses atrás, as chances eram “muito pequenas”.

Luto

Morre o ator Caio Junqueira, de ‘Tropa de Elite’, aos 42 anos

O ator Caio Junqueira, conhecido por papéis em novelas e no filme ‘Tropa de Elite’, morreu ontem, aos 42 anos. Ele sofreu grave acidente na última quarta-feira (16), no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. O carro que ele dirigia capotou e ele foi socorrido e levado para o Hospital Miguel Couto. Ator talentoso e carismático, Caio Junqueira era filho do ator Fábio Junqueira e irmão do ator Jonas Torres – com quem chegou a contracenar no programa ‘Armação Ilimitada’. Caio começou a carreira ainda criança, aos 9 anos, no programa ‘Tamanho Família’, na extinta TV Manchete, ao lado de nomes como Diogo Vilela. Depois, participaçpu em vários programas da Globo até se destacar no remake de ‘A Escrava Isaura’, em 2004. Seu último trabalho na emissora foi na novela das 6 “Desejo Proibido”, exibida entre 2007 e 2008. Em 2009, estreou na Record, na série ‘A Lei e o Crime’. Em 2018, fez Ricky na polêmica série ‘O Mecanismo’, de José Padilha, disponível na Netflix. No cinema, trabalhou em filmes consagrados, como ‘Central do Brasil’, mas seu papel mais lembrado é o do policial Neto Gouveia em ‘Tropa de Elite’, de 2007.

Teve que prestar depoimento



Vanderson acaba desclassificado do ‘Big Brother Brasil 19’

O participante Vanderson, do Big Brother Brasil 19, foi desclassificado do reality show ontem, após ser intimado para depor na delegacia do Rio Janeiro. De acordo com a TV Globo, a delegada Rita Salim, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, esteve nos estúdios da emissora. Vanderson foi denunciado por três mulheres em Rio Branco, no Acre, sua cidade natal, sob acusações que envolvem estupro, agressão física e importunação ofensiva ao pudor. A emissora informou que a saída do participante da casa resulta na sua desclassificação. Ele não será substituído, e o programa seguirá com 15 participantes — o primeiro eliminado foi Vinicius, no paredão desta terça-feira (22) à noite. O apresentador Tiago Leifert confirmou a decisão ontem.

Níver do dia

Neil Diamond

músico norte-americano

78 anos