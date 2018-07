Fábio Assunção posta foto com Maria Ribeiro e afasta rumores de término

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio a rumores de que pode ter terminado a relação com Maria Ribeiro, assumida pelos dois em maio, Fábio Assunção compartilhou nas redes sociais, nesta sexta (13), uma foto em que aparece abraçado com a atriz. O ator, que também publicou fotos de Maria com a filha, Ella, e com o filho, João, apenas escreveu na legenda: "Encontros".

Os fãs comemoraram: "Vocês combinam muito. Que casal", disse um seguidor. "Vocês são lindos juntos", escreveu uma internauta.

Quando assumiram, Maria Ribeiro, de 42 anos, estava separada de Caio Blat, com quem foi casada por 11 anos, desde agosto de 2017. Já Fábio, de 46 anos, estava solteiro desde janeiro deste ano, quando chegou ao fim seu relacionamento de quase dois anos com Pally Siqueira, atriz de "Malhacão".

Os dois só foram aparecer juntos publicamente em maio deste ano, durante o lançamento do livro de Maria. Dias depois, o casal apagou as fotos em que apareciam juntos nas redes, o que surgiu rumores de separação.