Fábio Carille terá nove caras novas no elenco em retorno ao Corinthians

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Recém-contratado pelo Corinthians, o técnico Fábio Carille encontrará nove jogadores que não foram comandados por ele em sua primeira passagem pelo clube. O número corresponde hoje a mais de 25% do elenco corintiano, que conta com 33 atletas depois das saídas de Danilo, Emerson Sheik e Vilson.

Depois da saída de Carille rumo ao Al-Wehda, em maio passado, o Corinthians acertou a contratação de cinco reforços: o lateral-esquerdo Danilo Avelar, o volante Douglas, o meia chileno Angelo Araos, o atacante paraguaio Sergio Díaz e o centroavante Jonathas - desse grupo, apenas Avelar já havia passado pelo radar do treinador, que o indicou à diretoria no começo da temporada.

O Corinthians também já anunciou três nomes para a temporada 2019. Ainda em outubro, o clube acertou com o lateral-direito Michel Macedo e com o atacante Gustavo Mosquito. Nessa quinta-feira (6), o time confirmou a contratação do atacante André Luis, ex-Ponte Preta. Todos os outros 24 jogadores do elenco já trabalharam com Carille. Já o volante Richard, do Fluminense, assinará um contrato de três anos nos próximos dias.

A ideia do Corinthians é reforçar o grupo com jogadores mais experientes a fim de dar mais suporte aos atletas mais novos, que, segundo a própria diretoria, queimaram etapas por causa das vendas após a conquista do Campeonato Paulista. Carille participa do planejamento do time da próxima temporada há alguns dias.

"A gente entende que agora, com as saídas do Danilo, Emerson e Vilson, a gente tem de colocar um pouco mais de experiência para fazer essa mescla com os meninos. O ano que vem, com certeza, eles vão estar muito mais prontos que esse ano", disse Duílio no último dia 24.

Como mostrou o UOL Esporte, Carille reencontrará um cenário bem diferente no retorno ao clube. Há novos problemas táticos, e a defesa, por exemplo, passou a ser mais vulnerável sob o comando de Osmar Loss e Jair Ventura.

Além de encontrar muitas caras novas, Carille não contará com três campeões paulistas (em 2017 e 2018) e brasileiro (em 2017). O zagueiro Balbuena, o volante Maycon e o meia Rodriguinho foram vendidos pelo clube, assim como o lateral-esquerdo Sidcley, que fez parte do time do Estadual e foi negociado pelo Atlético-PR com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

No começo do ano, Carille já havia perdido três peças importantes da equipe que ergueu a taça do Brasileirão 2017. Sem o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro Pablo e o atacante Jô, o treinador demorou a encontrar um time ideal - ele chegou, inclusive, a mudar o esquema tático e atuar sem centroavante, no 4-2-4.

Carille volta ao Corinthians com quatro integrantes da comissão técnica que havia deixado o clube ao lado dele. São eles: o preparador físico Walmir Cruz, o observador técnico Mauro da Silva, o auxiliar técnico Leandro da Silva e o analista de desempenho Denis Luup - dos dois primeiros voltarão ao Brasil na semana que vem, enquanto os outros devem desembarcar em São Paulo no dia 29, assim como o treinador.

A ideia do clube agora é que Walmir e Mauro ajudem a intensificar o planejamento para a temporada 2019. Por isso, eles voltarão antes ao clube paulista. A reapresentação de elenco corintiano está marcada para o dia 3.