Fábio Jr. volta a Curitiba em agosto com turnê que conta com cenário inovador

Da Redação Bem Paraná com assessoria

“Só Você”, “Alma Gêmea” e “Caça e Caçador” continuam dando todo o toque de romantismo ao novo show de Fábio Jr., que, com mais de 30 trabalhos em sua discografia, é um artista completo com talento reconhecido também como compositor, ator e apresentador. Ele apresenta sua nova turnê no Teatro Positivo, em Curitiba, no dia 16 de agosto em uma produção da Seven Entretenimento.

Um dos grandes destaques desta turnê é o cenário, que é revelado através da iluminação, contando com cortinas, colunas e elementos que valorizam a estética de forma simples e sofisticada, sem a utilização de recursos audiovisuais. O conceito da proposta, criativa e versátil, permite que o cantor utilize a mesma cenografia em todos os shows, independentemente do tamanho, mantendo a dinâmica e beleza do espetáculo com a utilização da luz que permite um resultado visualmente impactante, tornando-se um atrativo a parte.

Além disso, as novidades ficam por conta do momento especial acústico e da escolha do repertório, que contou com a participação do público na escolha do set list, por meio de uma enquete com uma lista de músicas que Fábio Jr. disponibilizou em suas redes sociais.

A banda que o acompanha nesta maratona de shows que percorre diversas cidade brasileiras é formada por Amador Longhini no teclado e direção musical, Álvaro Gonçalves na guitarra e violão, Bruno Coppini no baixo, Gustavo Barros na guitarra, Pepa D¹Elia na bateria e Aldo Gouveia e Ellis Negress nos vocais.

Serviço

Dia 16 de agosto de 2018 (quinta-feira)

Teatro Positivo - Grande Auditório/Curitiba - Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido, Curitiba - PR, 81280-330

Abertura: 20h

Evento: 21h

Classificação etária: livre.

Ingressos pelo 3315-0808, nas bilheterias dos shoppings Mueller, Estação e Palladium ou pelo link: http://bit.ly/FabioJrCuritiba