Fábio Porchat diz que ele e Tatá Werneck seguiram caminhos opostos e Tudo Pela Audiência acabou

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fábio Porchat, 35, afirmou nesta quinta-feira (25) que não existe possibilidade de retomar o programa Tudo Pela Audiência, apresentado com Tatá Werneck no Multishow. Para o humorista, os dois seguiram caminhos opostos.

"O Tudo Pela Audiência já se foi, já acabou. Foi em um momento, a gente fez, foi legal, mas agora Tatá já está fazendo o talk show dela, cada um foi por um caminho. De repente a gente se encontra lá na frente fazendo outra coisa", disse Porchat, em entrevista a Franklin David, do Tricotando (RedeTV!).

Porchat afirmou que pode continuar como contratado da Record. Isso vai depender, porém, de uma conversa entre o humorista e a direção da emissora de Edir Macedo, que deve acontecer até final do ano.

"Ainda estou com futuro indefinido, não faço a menor ideia do que será meu ano que vem. Vou voltar a conversar com eles agora no final do ano, vamos ver como é que vai ser", disse Porchat, em entrevista a Franklin David, do Tricotando (RedeTV!).

Depois de pouco mais de dois anos na Record, o humorista anunciou que não iria renovar o contrato com a emissora no final de dezembro. O anúncio foi feito no início de outubro, dias após o líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, havia declarado apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL).

A coincidência dos fatos gerou rumores de que o apresentador estaria se desvinculando da emissora pelo apoio ao pesselista. Porchat não revelou as razões que o levaram a abreviar seu contrato e negou, também, que os motivos do desentendimento com a Record estivessem relacionados a inviabilidade de levar convidados que desejava em seu programa.

"A minha questão com a Record é outra. A gente está se conversando e se falando, então são coisas entre mim e eles, a gente está falando super bem. Depois que eu falei isso a gente já conversou algumas vezes, o programa está funcionando, está dando certo, está dando ibope, está engraçado, divertido, isso que é ótimo", disse o apresentador.