Fábio Porchat quer ser pai antes dos 40 anos, mas diz que tem pavor

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recém-casado, o apresentador Fábio Porchat, 35, ainda não tem certeza sobre a decisão de ter filhos. Para o apresentador da Record, a ideia de ser pai é assustadora.

"Tenho medo de ter filho porque não sei como é que você educa as crianças nesse país horrível de educação e violência, nesse mundo de coisas horríveis que acontecem. Vem alguém e rouba seu filho, seu filho fica viciado em crack. Só penso em coisas terríveis. Tenho pavor disso", disse o apresentador ao jornalista Alvaro Leme para o canal CanAlvaro, do YouTube.

Apesar disso, Porchat diz que faz planos para ter filho daqui a dois anos, antes de chegar aos 40, mesmo com toda a insegurança em ser pai.

"Criança morre, criança vira traficante, criança põe fogo na tua casa. Você organiza sua vida direitinho, vem a criança e bagunça com tudo aquilo."

Em entrevista à reportagem, Fábio Porchat comemorou o aumento da audiência de seu talk show e afirmou que está mais confiante, mais maduro e ouvindo mais os convidados. "Acho que estou mais confiante, mais maduro, estou ouvindo mais o convidado. Estou bem menos nervoso. Sinto que estou amadurecendo."

Ao jornalista Alvaro Leme, o apresentador lembrou dos comentários sobre sua ida para Record na qual muitas pessoas diziam que ele seria censurado pelo bispo Edir Macedo. Dois anos depois, ele continua com seu humor irreverente.

"Quando eu fiz a primeira chamada do meu programa na Record, na qual eu brincava que acreditava estar na Globo, a pessoas já viram que eu ia falar de tudo, que eu ia sacanear, então não tem essa, e eu acho que as pessoas acalmaram. Porque TV aberta tem um monte de coisa que não pode falar, cada emissora tem a sua particularidade, mas o público aceitou."

CASAMENTO

Fábio Porchat se casou com Nataly Mega, ex-produtora do Porta dos Fundos, no dia 25 de novembro de 2017. O casal já estava junto havia dois anos. A festa de casamento aconteceu no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que fica no aterro do Flamengo.

Durante a festa, a noiva foi surpreendida por um show do grupo Molejo. O evento contou com a presença de muitos amigos famosos do casal, que passou a lua de mel nas ilhas Maldivas.