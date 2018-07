Fábrica estatal de camisinha vai retomar produção, diz governo do AC

Folhapress

ANGELA PINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Acre anunciou a retomada da produção na fábrica estatal de camisinha de Xapuri (a 106 km de Rio Branco), parada desde junho.

Segundo a gestão Tião Viana (PT), a volta das operações foi decidida após conversas sobre o valor da produção e o processo de entrega. O preço pago pelo Ministério da Saúde, de R$ 0,14 por preservativo, era apontado como insuficiente para cobrir os custos da fábrica.

Agora, a pasta diz avaliar as informações de custo de produção para dar andamento ao processo de compra dos preservativos.

O governo acriano afirma que a Natex tem 5,5 milhões de camisinhas prontas para serem entregues e pode fabricar mais 48 milhões para atender a demanda. Com isso, chegará a cerca de 20% do mercado de camisinhas distribuídas no SUS, principalmente aos estados da região Norte, MT, MS e DF.

Em nota, o Ministério da Saúde disse que "a aquisição de qualquer medicamento ou insumos, como os preservativos, visa garantir o desenvolvimento nacional", em atendimento à Constituição.

A fábrica foi inaugurada em 2008 com investimentos do Ministério da Saúde, na gestão do ex-presidente Lula e do então governador Jorge Viana (PT). A administração ficou a cargo da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre.