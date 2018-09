Fabricada em 1891, locomotiva da extinta Sorocabana volta aos trilhos no interior

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fabricada em 1891, a locomotiva 58 da extinta Estrada de Ferro Sorocabana voltará aos trilhos neste sábado (22) no interior paulista.

A operação turística, em caráter experimental, é uma iniciativa da Sorocabana – Movimento de Preservação Ferroviária, que tem como objetivo popularizar o trem como triplo instrumento, de lazer, história e cultura.

O passeio será oferecido entre a estação Paula Souza, no centro de Sorocaba, e a Vila Hortência, num trecho pequeno, de um quilômetro, mas que deve crescer para sete quilômetros a partir do ano que vem, quando for implantado o Trem dos Operários, entre a cidade e Votorantim.

A intenção é que ela esteja apta para percorrer os sete quilômetros até o final do ano que vem. Em seguida, um novo trecho de um quilômetro será incluído no trajeto.

O trem tem como objetivo resgatar a antiga Estrada de Ferro Sorocabana, que teve sua primeira linha inaugurada em 1875.

A rota experimental já foi oferecida no último dia 7, quando foi celebrado o feriado da Independência.

Agora, serão seis horários disponíveis –10h30, 11h30, 12h30, 15h, 16h e 17h–, limitadas a 60 passageiros por viagem.

Além deste sábado, o cronograma experimental prevê passeios nos dias 13 de outubro, 17 de novembro e 15, 16 e 22 de dezembro.

O projeto é desenvolvido em parceria com a prefeitura, a associação comercial e a Votorantim Cimentos.

O embarque, de acordo com a associação, ocorrerá na área externa da estação Paula Souza (rua Dr. Paula Souza, 420, centro).

O passeio é gratuito e os ingressos devem ser retirados antecipadamente, até sexta-feira (21), na associação comercial (8h às 18h) ou na Secretaria da Cultura e Turismo (9h às 17h).

Além de colocar a locomotiva em operação, a Oscip responsável pela preservação recuperou um vagão construído em 1951 nos EUA, que estava em péssimo estado.