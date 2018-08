Fabricante de armas apresenta carro elétrico na Rússia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O carro russo mais famoso no momento não está no Salão de Moscou, aberto ao público nesta semana. Sua exibição ocorreu em em um evento privado promovido pela fabricante do fuzil AK-47.

A empresa Kalashnikov vem tentando diversificar seus negócios, e uma das metas é produzir veículos elétricos. A empresa divulgou a primeira imagem do conceito CV-1 Supercar, que parece o antigo modelo IZh 2125, produzido nos anos 1970.

Segundo comunicado da fabricante de armas, o veículo pode rodar até 350 quilômetros com uma carga completa de suas baterias. O objetivo é lançar modelos para concorrer com os veículos da Tesla.

A Kalashnikov já apresentou outros veículos movidos a eletricidade –motos e microcarros da empresa foram usados na Copa da Rússia–, mas o projeto atual é bem mais ambicioso.

Já no Salão do Automóvel de Moscou, a Renault exibe o conceito Arkana, um utilitário esportivo que lembra um modelo cupê. A novidade tem relação com o Brasil: a marca estuda produzi-lo no Paraná.

Outra atração é a limusine Aurus Senat, versão menor do carro utilizado pelo presidente russo, Vladimir Putin.