Faça a luz

Em um projeto muitos são os detalhes que podem fazer a diferença para deixa-lo especial e sofisticado e a iluminação é um deles. Uma boa proposta luminotécnica transforma os ambientes ao trazer as novas tendências e possibilidades do mercado, reunindo funcionalidade, beleza e estilo em cada peça.

Com mais de 35 anos de experiência no ramo, a Luna Luce Iluminação, além de trabalhar com as melhores fábricas nacionais e internacionais, produz e customiza luminárias exclusivas. “Nossa linha é criada pela lighting designer Marcia Bagatoli, mas também abrimos a oportunidade para arquitetos e designers que queiram criar seus desenhos próprios, assim nós viabilizamos a fabricação”, comenta Francile Bagatoli, sócia-proprietária da marca. A personalização gera empatia com o público, elaborando peças especiais ou então com referências nacionais e internacionais devidamente adaptadas às necessidades e gosto de cada cliente.

Outro fator que instiga o interesse nos artigos exclusivos é a relação custo-benefício: com valores competitivos, adequa-se às expectativas individuais ao criar luminárias específicas para os diferentes conceitos decorativos. Assim, a adaptação das peças se molda às particulares dos projetos, criando cenários únicos e encantadores.

Renata Wajdowicz



Novo Showroom da Inove Água Verde

Inove de cara nova

Com mais de 30 anos de trajetória e sendo uma das principais lojas de mobiliário de Curitiba, a Inove está se reinventando. A unidade do Água Verde recebe convidados para um coquetel que inaugura uma nova fase, com um showroom totalmente reformado, mais moderno, com projeto assinado pelo Studio Boscardin.Corsi. Novas parcerias também serão anunciadas, como a Artesian – que passará a ser revendida exclusivamente na Inove -, Soma Galeria, Oda Design, Espaço Verde e Ner Iluminação. Na ocasião, também será lançada a chaise Urca, assinada pelo arquiteto e urbanista Jaime Lerner, inspirada nas belas curvas do Rio de Janeiro e produzida pela Artesian.