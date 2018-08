Facebook aposta em vídeo e entretenimento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Facebook aposta no mercado de entretenimento e streaming ao anunciar o Facebook Watch, recurso que está disponível para todos os países da rede social desde quarta-feira (30).

Há um ano no mercado americano, o Watch é uma seção do Facebook dedicada exclusivamente a vídeos, sejam de canais de TV, de influenciadores ou de marcas que tenham uma página na rede social.

O objetivo do recurso é oferecer ao usuário um espaço com vídeos de seu interesse e sugestões baseadas nos conteúdos que interage, incluindo os que são populares entre seus amigos.

A quem produz conteúdo, o Watch oferece métricas e técnicas para reter mais pessoas em transmissões, o que possibilita novas formas de receita.

A quem consome, a divisão permite a descoberta de novos vídeos sobre entretenimento, esportes e notícias.

A estratégia do Facebook é criar um ambiente para que pessoas também assistam a transmissões ao vivo e interajam em torno dela. "Durante cinco anos, vimos o vídeo explodir na plataforma, com as lives [vídeos ao vivo]", diz Mauro Bedaque, líder de parcerias de entretenimento para a América Latina.

O tempo total gasto assistindo a vídeos aumentou 14 vezes desde o início de 2018 no Watch dos EUA.

Além de contar com públicos segmentados de influenciadores digitais e pequenos provedores de conteúdo, as empresas de streaming -como Amazon, Hulu e YouTube- querem uma fatia dos direitos de transmissão de grandes eventos esportivos, antes dominados pela TV a cabo e direcionados apenas às classes A e B.

O Facebook já demonstrou a mesma intenção. Em 2017, a companhia de Mark Zuckerberg topou investir US$ 600 milhões pelos direitos de um torneio de críquete na Índia, embora tenha perdido a corrida para a 21st Century Fox. Este ano, comprou os direitos do campeonato de futebol espanhol La Liga para transmitir de graça a usuários de alguns países da Ásia.