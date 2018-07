Facebook chega a 127 milhões de usuários no Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Facebook atingiu a marca de 127 milhões de usuários ativos mensais no Brasil no primeiro trimestre deste ano. Desses, 90% usa a rede a partir de seus telefones celulares.

A companhia informa que o Brasil é um de seus cinco maiores mercados. Globalmente, o Facebook tem 2,2 bilhões de usuários mensais.

Com isso, a rede social supera o WhatsApp, da própria empresa, no Brasil. O aplicativo de mensagens tem 120 milhões de usuários ativos no país e 1,5 bilhão no mundo.

O último dado oficial sobre uso de internet no Brasil aponta que cerca de 116 milhões de brasileiros acessam a rede. As informações do IBGE são de 2016.

Os celulares foram usados por 95% das pessoas que se conectaram à rede.