Facebook Dating deve ser só ferramenta da rede, e não aplicativo, diz site

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prometido há anos, um possível aplicativo de namoro do Facebook talvez não seja um app individual, mas apenas uma ferramenta dentro da rede social, afirmou nessa segunda-feira (13) o site TechCrunch.

Baseado em telas disponibilizadas por desenvolvedores que foram à Conferência F8 (que o Facebook faz exclusivamente para programadores), a equipe do site especializado em tecnologia analisou as possíveis características da nova ferramenta.

Segundo o pesquisador Jane Manchun Wong, ouvido pelo TechCrunch, o design do Facebook Dating (Namoro no Facebook, em inglês) deve estar mais focado em reunir possíveis namorados do que encontros casuais.

O TecCrunch afirma que somente pessoas que ativaram a ferramenta poderão se ver -a ação não será compartilhada no feed. Também será possível escolher se amigos de amigos poderão ter acesso ao seu perfil.

Nos perfis de encontros, há opções não-binárias, transgênero e de orientação sexual. O usuário poderá desbloquear grupos ou eventos dos quais faz parte, para que a rede possa encontrar potenciais matches.

O TechCrunch também afirma que o Facebook está considerando limitar o número de pessoas pelas quais é possível demostrar interesse, para impedir spam e fazer com que os usuários realmente vejam os perfis. Pessoas bloqueadas da rede social não estarão barradas na ferramenta de namoro.

O Facebook Dating estará disponível somente para usuários com mais de 18 anos e funcionará inicialmente nos Estados Unidos.