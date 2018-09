Facebook diz que errou ao bloquear perfil da Funai

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Facebook bloqueou o perfil da Funai (Fundação Nacional do Índio) na rede social por sete dias por causa de uma imagem em que índias da tribo waimiri-atroari aparecem com seios à mostra.

A conta foi reativada na quinta-feira (30).

Em seu perfil no Instagram, a fundação acusou o ato de censura e disse que a medida "não dialoga com a aceitação da diversidade, classificando como nudez o fato de uma mulher indígena não se vestir com trajes que não são de seus costumes".

Em resposta, a rede social afirmou que o bloqueio foi um erro e pediu desculpas à Funai pelo ocorrido.

Segundo a instituição, a página de 51 mil seguidores já sofreu outros dois bloqueios.

A política de uso do Facebook, que tem 2,2 bilhões de usuários, não permite o compartilhamento de fotos ligadas à nudez.

A rede social falha em avaliar o contexto sociocultural de algumas publicações com corpos nus, cujo apelo não é pornográfico.

É comum, por exemplo, que em celebrações como o Dia Internacional da Mulher, circulem fotos de pessoas com seios à mostra como forma de protesto.

A suspensão de páginas com imagens artísticas também geram polêmica entre usuários, que consideram a punição uma censura à livre expressão.

O Facebook já baniu páginas que mostravam obras como "A Origem do Mundo", um quadro de 1866, e "Vênus de Willendorf", uma estátua pré-histórica. A suspensão ocorre quando os usuários denunciam os conteúdos.

Nesse caso, grupos organizados acusaram a foto das índias como imprópria, e o Facebook errou no processo de verificação.

O Instagram, aplicativo de compartilhamento de fotos que pertence ao Facebook, também não permite a publicação de imagens com nudez.

A justificativa é que isso inibe a disseminação de pornografia não consentida ou de pornografia infantil. P.S.