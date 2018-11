Facebook e Instagram apresentam instabilidade; Curitiba está entre as cidades com mais problemas

Josianne Ritz

Não é só você que está enfrentando falhas nas redes sociais Facebook e Instagram nesta terça (20). Na página de status do Facebook (https://developers.facebook.com/status/dashboard/), há uma mensagem de desempenho reduzido nas últimas oito horas. De acordo com o site "Down Detector", que mede a instabilidade de serviços da internet, as duas redes sociais apresentaram picos de ocorrências de falhas por volta das 11h (horário de Brasília). Segundo o mapa de calor do "Down Detector", Curitiba está entre as cidades com mais problemas no Facebook na tarde desta terça, assim como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte apresentaram mais falhas durante a manhã,

O Facebook detectou o problema por volta das 9h15. "Nós estamos enfrentando problemas que podem fazer as requisições feitas por API demorarem mais ou falhar inesperadamente. Estamos investigando a questão e trabalhando na resolução", disse a empresa na página.

A falha pode não ter afetado todos os usuários igualmente. Para alguns, o Facebook simplesmente não carrega, em outros casos não é possível compartilhar links,