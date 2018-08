Facebook e Twitter suspendem centenas de contas falsas do Irã e da Rússia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Facebook afirmou na noite desta terça-feira (21) ter encontrado e removido 652 contas e páginas que disseminavam informações falsas sobre as eleições legislativas nos Estados Unidos.

As páginas teriam origem na Rússia e no Irã e afetaram pessoas de todo o mundo.

O Twitter também anunciou que suspendeu 284 contas por "manipulação coordenada". De acordo com o microblog, a maioria das contas parecem terem sido criadas no Irã.

No início de julho, o Facebook identificou uma campanha coordenada, também focada nas eleições norte-americanas que ocorrem no meio do ano, e deletou 32 páginas ou perfis falsos ligados ao caso.