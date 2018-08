Facebook ficar fora do ar no Brasil, na Europa e nos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A página do Facebook saiu do ar na tarde desta sexta-feira (3). Por volta das 13h30, o serviço foi normalizado.

Ao tentar entre no site da rede social, a reportagem encontrava o recado "Sorry, something went wrong. We're working on getting this fixed as soon as we can" ("Desculpe, algo deu errado. Estamos trabalhando para consertar isso assim que pudermos").

De acordo com o site Outage Report, que recebe relatos de sites que ficam fora do ar, a queda começou depois das 12h (horário de Brasília). A maior parte dos relatos de problema com a rede social está concentrada nos Estados Unidos e na Europa.

Desde a noite de quinta (2), o site Down Detector reportou dois picos de notificações com relatos de problemas no site, um às 19h e outro às 1h.

O acesso pelo aplicativo do Facebook no celular também apresentou instabilidade. A reportagem se deparou com feeds de notícias que não eram atualizados há horas.

Às 14h, um porta-voz do Facebook informou que os problemas eram técnicos e que foram resolvidos.