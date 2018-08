Fachin acata desistência de petista em ação

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou (aceitou) ontem a desistência da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso e condenado na Lava Jato, no processo que discutiria o pedido de liberdade e possivelmente a condição de Lula para disputar a presidência da República. Lula foi lançado como candidato do PT no sábado, 4.

O movimento de desistência da defesa de Lula foi feito na segunda-feira, após sinalizações de ministros da Corte de que era importante dar celeridade ao caso. Com a desistência, os advogados colocam em prática a estratégia de evitar que a Suprema Corte discuta sobre a questão de inelegibilidade antes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde o registro de candidatura é feito.

Na petição, a defesa de Lula afirmava que nunca procurou debater sobre o aspecto eleitoral, apenas sobre a execução da pena do petista, condenado em 2ª instância. Lula teve a pena confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).