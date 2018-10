Faculdade Evangélica divulga o resultado do vestibular 2019 e o caderno de gabarito

Da Redação Bem Paraná com sites

A Faculdade Evangélica do Paraná (Fepar) divulgou nesta terça-feira, 2, o resultado do vestibular para o curso de Medicina, realizado no dia 22 de setembro. Os nomes dos aprovados podem ser conferidos no site da instituição (www.fepar.edu.br). No vestibular deste ano, foram oferecidas 120 vagas. A disputa foi alta: média de 20 candidatos por vaga.

Veja também o caderno do gabarito das provas no link da Evangélica.