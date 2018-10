Fagner treina, e Corinthians está pronto para decisão contra o Cruzeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Jair Ventura praticamente definiu a escalação do Corinthians para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, que ocorre nesta quarta-feira (10), contra o Cruzeiro, no Mineirão.

O treinamento realizado em Coimbra, próximo a Belo Horizonte, indicou que Fagner estará presente no Mineirão. Ele se recupera de um problema muscular na coxa esquerda, sofrido há duas semanas.

Depois de realizar um trabalho de transição no gramado do CT Joaquim Grava, na segunda-feira, Fagner trabalhou com o restante do elenco. A presença dele só deve ser assegurada nos minutos que antecedem a final.

O zagueiro Pedro Henrique e o lateral Mantuan são alternativas caso ele tenha algum problema ou não suporte 90 minutos.

Jair encaminhou, portanto, quase o mesmo Corinthians que passou pelo Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, sem a presença de um centroavante de ofício. A novidade para o jogo do Mineirão, porém, é que Jonathas deve estar disponível no banco de reservas.

O único desfalque do time será Douglas, suspenso. Gabriel assume seu lugar no meio-campo. O Corinthians, então, deverá atuar na quarta com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel, Ralf e Jadson; Romero, Mateus Vital e Clayson.