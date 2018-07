‘Fake News’ mais famosa  do futebol volta a atacar

A fakenews mais famosa do futebol está atualizada em sua versão da Copa do Mundo 2018. O texto é o mesmo usado nos Mundiais de 1998 e 2014 após a eliminação do Brasil e começa sempre com a frase: “se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas”. Está lá que “o Brasil vendeu a Copa do Mundo para a Fifa” em troca de um total 23 milhões de dólares (cerca de R$ 88,8 milhões) para jogadores e membros da comissão técnica. Segundo a versão atualizada do texto, que denunciou tudo desta vez foi o lateral Fagner. A reunião teria envolvido o Sr. Coronel Nunes (presidente da CBF), o técnico Tite e o presidente da FIFA, Gianne Infantino. A falsa notícia ainda diz que Neymar (numa posição que já foi de Ronaldo e de David Luiz em Copas anteriores) não queria entrar em campo. Em vez da Nike, a empresa envolvida é uma tal de FPAR. E a Bélgica, que venceu o jogo por 2 a 1, não sabia de nada. “O Sr. Gianni Infantino (...) Garantiu que o Brasil teria seu caminho facilitado para o hexacampeonato de 2022”, finaliza o texto, que, claro, pede que todos compartilhem o mais rápido possível.

Confusão

Teria mais vergonha de fazer políticos do que prostituta, diz Deborah Secco

Deborah Secco falou sobre sua carreira e sobre o machismo da sociedade atua. Durante o programa ‘Altas Horas’, neste sábado (7), a atriz comentou que sente machismo das próprias mulheres. “A minha geração foi criada em uma sociedade extremamente machista, homens e mulheres machistas. A gente começa uma luta agora, mas é muito longa e dura. Temos que ser muito fortes e persistentes”, declarou ela. “ Draças a Deus, não tenho vergonha nenhuma de ter feito uma prostituta. Eu teria mais vergonha de fazer políticos no momento”, disse ela, arrancado aplausos da plateia.

Solidariedade

Gal Gadot visita hospital infantil vestida de Mulher-Maravilha

A atriz Gal Gadot tirou uma folga das gravações de ‘Mulher-Maravilha 1984’ no sábado (7) para visitar os pacientes do hospital infantil Inova Children’s, em Falls Church, Vigínia, nos Estados Unidos. Ele fez a visita usando o uniforme completo da heroína dos quadrinhos. Embora não tenha feito nenhuma publicação a respeito, a conta oficial do hospital no Twitter publicou algumas imagens clicadas por quem estava presente no momento em que ela chegou. Até os médicos ficaram encantados com a surpresa. “Obrigado, Gal Gadot, por nos visitar no hospital. Você é realmente uma Mulher-Maravilha”, escreveu um dos médicos, o doutor Lucas Collazo. “Querida Gal Gadot, MUITO obrigada por visitar meus pacientes e colegas no hospital. Da próxima vez, você pode, por favor, alinhar sua visita ao meu horário de trabalho? Com amor, #Superfan”, escreveu a médica Patty Seo-Mayer.

Copa

Criança com câncer na Inglaterra ganha mensagem de Harry Kane

Artilheiro da Copa do Mundo e ídolo de muitos, o centroavante inglês Harry Kane revelou quem é sua inspiração: Ben, uma criança de cinco anos que luta contra um câncer. Grande fã dos Três Leões, como a seleção inglesa também é chamada, sua história se tornou famosa no Reino Unido. Em um vídeo gravado no hospital onde se trata, Ben ganha de presente uma réplica do troféu da Copa após completar um ciclo do tratamento. “Oi Ben, eu vi o seu vídeo e você é uma inspiração. Continue lutando que faremos tudo que pudermos no sábado [7] para manter o sorriso em seu rosto!”, escreveu Kane em seu Twitter antes da vitória contra a Suécia por 2 a 0, pelas quartas de final do Mundial.

Níver do dia

Fernando Prass, futebolista brasileiro, 40 anos