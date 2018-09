Fake news não dão trégua e governo lança nova campanha sobre vacinas

Da Redação Bem Paraná

O governo federal lançou na semana passada uma nova campanha digital para combater boatos e mentiras a respeito das vacinas oferecidas na rede pública. A ação é publicada nas redes do governo com o objetivo de expor fake news e mostrar a importância da imunização.

Além de peças gráficas foram produzidos quatro vídeos — publicados nos dias 25/9, 4/10 e 8/10. O primeiro foi ao ar no dia 20 passado que buscam sensibilizar as pessoas em relação à importância de checar as informações e não acreditar em boatos.

Em Curitiba, também nos últimos dias, várias peças de publicidade estão em pontos de ônibus e outros locais advertindo sobre as fake news e como elas prejudicam a saúde, principalmente as campanhas de vacinação. Entre as fake news, destacam-se, por exemplo, informações de que as imunizações são desnecessárias.

Segundo o secretário de Comunicação Digital e Inovação da Presidência da República, Wesley Santos, a nova ofensiva contra as fake news vai escancarar as mentiras disseminadas sobre as vacinas e mostrar como é importante verificar as informações que passamos adiante. “Muita mentira está sendo divulgada, e quem não tem o hábito de checar acaba se tornando vítima dessa desinformação. Queremos mostrar que nem tudo que chega para as pessoas é verdade, especialmente quando falamos de saúde pública”, comenta. O Ministério da Saúde lançou, no mês passado, um canal de Whatsapp exclusivo, chamado “Saúde sem Fake News”.